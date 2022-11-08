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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Президент Азербайджана анонсировал рекордные военные расходы в 2023 году

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В 2023 году военный бюджет Азербайджана достигнет рекордной отметки, заявил, выступая перед военными в Шуше, президент страны Ильхам Алиев.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

"Государственный бюджет Азербайджана на следующий год достигнет рекордного уровня, включая средства, выделенные на военные расходы. Можно спросить, почему, война закончилась, прошло два года. Ответ очень простой. В Армении поднимают голову реваншистские силы. В Армении появляются силы и круги, не желающие смириться с итогами войны", - сказал он.

Президент отметил укрепление армии Азербайджана.

"Как структурные реформы, так и создание новых формирований, а также увеличение численности существующих формирований, оснащение их вооружением и боеприпасами, оснащение новой техникой - на самом высоком уровне, - заявил Алиев. - Нынешняя азербайджанская армия сильнее, чем два года назад, и это должны знать все. И Армения".

По его словам, Армения не полностью выполняет Заявление от 10 ноября 2020 года, не полностью вывела свои вооруженные силы из Карабаха.

"Армения не предоставила нам Зангезурский коридор и периодически совершает против нас военные провокации. Конечно, мы должны быть готовы, и мы готовы", - сказал президент.

Он предупредил, что, если Армения хочет проводить политику добрососедства, "в первую очередь, она должна выполнить все положения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года", быть искренней в мирных переговорах и не тянуть время искусственно. Он заверил, что Баку хочет мира, а не войны, выдвигает справедливые условия и мирный договор должен быть подписан на этих условиях.

После переговоров 31 октября в Сочи Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в совместном заявлении отметили востребованность пребывания российских миротворцев в регионе. Стороны подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению ранее достигнутых договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений. Еще они "согласились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов".

Также Путин, Алиев и Пашинян подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе.

На встрече 7 ноября в Вашингтоне главы МИД Армении и Азербайджана договорились ускорить свои переговоры и провести еще одну встречу в ближайшие недели.

Азербайджан Ильхам Алиев Армения Зангезурский коридор
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