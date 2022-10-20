Заболеваемость и смертность от COVID-19 снизились в мире за неделю

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Заболеваемость COVID-19 в мире упала за неделю на 6%, смертность - на 17%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 10 по 16 октября заболеваемость коронавирусом упала во всех регионах мира, кроме западной части Тихого океана, где количество случаев увеличилось на 11%. Наибольшее снижение количества заражений наблюдалось в Восточном Средиземноморье (на 17%) и в Африке (на 15%).

Всего за неделю по всему миру выявили более 2,9 млн новых случаев заражения коронавирусом.

Количество смертей от коронавируса упало во всех регионах, кроме Африки. Там смертность выросла на 144%. Наибольшее снижение количества летальных исходов зафиксировано в регионе Восточного Средиземноморья (на 35%) и в Америке (на 20%).

По всему миру за неделю зафиксировано 8,3 тыс. летальных исходов, связанных с COVID-19.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 626 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,5 млн смертей от последствий заболевания.