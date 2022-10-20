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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Британские консерваторы изберут нового лидера партии и премьера страны до 28 октября

Британские консерваторы изберут нового лидера партии и премьера страны до 28 октября
Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Выборы нового лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании предстоит провести до 28 октября, он сможет вступить в должность до 31 октября, сообщил в четверг глава так называемого "комитета 1922" сэр Грэм Брэди.

"Я поговорил с председателем партии Джейком Берри, и он подтвердил, что возможно провести голосование и завершить выборы нового лидера до пятницы 28 октября", - приводит слова Брэди телеканал Sky News в четверг. Он также объяснил, что таким образом новый лидер должен будет занять свою должность до 31 октября.

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Брэди не стал уточнять, как именно будет проходить выбор нового лидера правящей партии и будут ли голосовать все члены Консервативной партии или только члены парламента от консерваторов.

Ранее в четверг премьер-министр Великобритании Трасс заявила о своем уходе в отставку. Трасс возглавляла правительство 45 дней - это самый короткий срок за всю историю британских кабинетов.

Возможные кандидаты

Букмекеры уже начали делать ставки на то, кто станет новым премьер-министром королевства. Наиболее очевидным кандидатом на пост является бывший глава Минфина и соперник Лиз Трасс в предыдущих выборах премьера Риши Сунак, вероятность его победы составляет 11/10. Также хорошие шансы у лидера палаты общин Пенни Мордонт (7/2) и министра обороны Бена Уоллеса (8/1), который в прошлых выборах участвовать отказался.

Британские букмекеры не исключают, что на должность могут вернуться бывшие премьеры Борис Джонсон и Тереза Мэй, их шансы составляют 13/1 и 16/1 соответственно.

Вместе с тем представители Лейбористской партии, Шотландской национальной партии, Либеральных демократов и Зеленой партии призвали провести всеобщие выборы. За это же высказался первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд.

Великобритания
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