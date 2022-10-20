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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:17

Байден пообещал продолжить тесное сотрудничество с Лондоном и после отставки Трасс

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг заявил, что Вашингтон продолжит тесно сотрудничать с Великобританией после отставки британского премьера Лиз Трасс.

"Я благодарю премьер-министра Лиз Трасс за ее сотрудничество", - написал Байден в твиттере.

"Мы продолжим наше тесное сотрудничество с правительством Великобритании, поскольку работаем вместе над тем, чтобы противостоять глобальным вызовам, с которыми сталкиваются наши страны", - заявил президент США.

Президент Франции Эммануэль Макрон со своей стороны выразил надежду, что Великобритания сможет быстро восстановить политическую стабильность.

"Я бы хотел, чтобы Великобритания смогла как можно скорее найти стабильность и двигаться дальше", - отметил французский лидер по прибытии на саммит стран ЕС в Брюсселе.

Ранее в четверг Трасс объявила об уходе с поста лидера Консервативной партии, что влечет и ее отставку с поста премьера. По словам Трасс, выборы нового лидера консерваторов пройдут в конце следующей недели. Позже руководители британских консерваторов в Палате общин отметили, что выборы состоятся до 28 октября.

Джо Байден США Великобритания Лиз Трасс
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