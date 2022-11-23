Ракета компании SpaceX стартовала на орбиту с европейским спутником связи

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в среду по московскому времени стартовала на орбиту с европейским спутником связи Eutelsat 10B, сообщила американская компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск был осуществлен во вторник в 21:57 по времени Восточного побережья США (в среду в 05:57 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде

Спутник Eutelsat 10B весом 4,5 тонны, разработанный и построенный компанией Thales Alenia Space для компании Eutelsat Communications, предназначен для предоставления услуг связи морскому и воздушному транспорту. Он оснащен 36 транспондерами Ku-диапазона и 20 транспондерами C-диапазона.

Этот космический аппарат является заменой спутника Eutelsat 10A, срок службы которого истекает в конце 2023 года.