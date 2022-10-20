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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:17

В Приднестровье введут режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский своим указом утвердил решение о введении в Приднестровье чрезвычайного экономического положения из-за сокращения поставок газа.

Как сообщила пресс-служба лидера Приднестровья, Красносельский сам инициировал этот вопрос на созванном в четверг заседании Совета безопасности республики.

На заседании подчеркивалась необходимость экстренных мер в связи с дефицитом газа, который составляет в октябре 36,9 миллионов кубометров.

"Обсуждались последствия негативных тенденций в области газоснабжения и меры реагирования на складывающуюся ситуацию. Участники совещания выделили три основных аспекта: обеспечение населения Приднестровья энергоресурсами, доведение природного газа до промышленного сектора республики и его поставка на Молдавскую ГРЭС для выработки электроэнергии", - отмечается в сообщении.

Участники заседания подчеркнули, что "приоритетными являются потребности жителей республики". В этой связи ранее было принято решение о первоочередном и полномерном обеспечении энергоресурсами социально значимых объектов и населения страны.

"Что касается промышленности, то в существующих реалиях введены ограничения в части объемов использования природного газа бюджетообразующими предприятиями и более мелкими хозяйствующими субъектами. Эти меры позволят сократить в текущем месяце потребление газа на 22 миллиона кубов. Уменьшить потребление позволит и снижение объемов поставок природного газа Молдавской ГРЭС", - информирует пресс-служба.

Подписанный Красносельским указ направлен в Верховный Совет ПМР для утверждения. Он будет рассмотрен на внеочередном заседании парламента в пятницу.

Ранее власти Приднестровья сообщили, что "регион готовится к сложной ситуации в ноябре, так как "Газпром" предупредил о сокращении объемов поставок газа на 40%".

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что "Газпром" пока не подтвердил объемы поставок газа в ноябре в Молдавию, включая Приднестровский регион.

Как сообщалось, с 1 октября "Газпром" сократил суточный объем подачи Молдавии на 30% - до 5,7 млн кубометров газа в сутки при потребностях в 8,06 млн. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину.

Приднестровье ПМР Вадим Красносельский
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