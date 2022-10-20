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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:17

Молдавия закупила 10 млн куб. м газа на случай прекращения поставок от "Газпрома"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Молдавская госкомпания Energocom закупила по итогам аукциона 10 млн кубометров газа, сообщается в пресс-релизе Energocom.

Газ приобретен по цене 997 евро за 1 тыс. кубометров. У кого компания закупила газ, не сообщается. Однако в сообщении компании отмечается, что газ будет храниться на Украине и будет использоваться в случае прекращения поставок от "Газпрома".

Energocom провел тендер в рамках совместного проекта Молдавии и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Безопасность поставок газа". Таким образом, Молдавия воспользовалась кредитной линией для диверсификации поставок. Аукцион проходил по правилам ЕБРР.

Молдавская госкомпания уточняет, что подобные аукционы будут проводиться и в дальнейшем.

В настоящее время Молдавия получает газ от "Газпрома" по цене $1031 за 1 тыс. кубометров. С октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдавию на 30%. По сообщениям властей Приднестровья, в ноябре поставки газа в этот регион могут сократиться на 40%.

Ежегодно Молдавия (без учета Приднестровья) потребляет около 1,3 млрд кубометров газа.

Energocom Молдавия
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