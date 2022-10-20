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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:17

Президент НКР заявил, что не представляет будущее Нагорного Карабаха без гарантий РФ

Президент НКР заявил, что не представляет будущее Нагорного Карабаха без гарантий РФ
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян (на первом плане)
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил, что не представляет будущее НКР без гарантий России.

"Будущее Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) без гарантий России сомнительно. Не представляю будущее Арцаха также по части безопасности без России", - сказал Арутюнян в интервью Общественному телевидению НКР.

На вопрос, каким образом Россия будет представлена по истечении срока данного в конце 2020 года пятилетнего мандата российского миротворческого контингента, Арутюнян ответил: "Не могу сказать, какими методами будет - продление срока миссии российских миротворцев или другой формат, но, думаю, руководство России объявит об этом в предстоящем будущем".

Он также заявил, что непризнанная республика продолжает совершенствовать возможности самообороны.

"У нас есть армия обороны, силы самообороны, есть Минобороны, и мы продолжим совершенствовать возможности нашей самообороны. На территории Арцаха Республика Армения не имеет вооруженных формирований. Нашу оборону осуществляет наша армия и наши другие силовые ведомства", - сказал Арутюнян.

Нагорный Карабах НКР Араик Арутюнян
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