Президент НКР заявил, что не представляет будущее Нагорного Карабаха без гарантий РФ

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян (на первом плане) Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил, что не представляет будущее НКР без гарантий России.

"Будущее Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) без гарантий России сомнительно. Не представляю будущее Арцаха также по части безопасности без России", - сказал Арутюнян в интервью Общественному телевидению НКР.

На вопрос, каким образом Россия будет представлена по истечении срока данного в конце 2020 года пятилетнего мандата российского миротворческого контингента, Арутюнян ответил: "Не могу сказать, какими методами будет - продление срока миссии российских миротворцев или другой формат, но, думаю, руководство России объявит об этом в предстоящем будущем".

Он также заявил, что непризнанная республика продолжает совершенствовать возможности самообороны.

"У нас есть армия обороны, силы самообороны, есть Минобороны, и мы продолжим совершенствовать возможности нашей самообороны. На территории Арцаха Республика Армения не имеет вооруженных формирований. Нашу оборону осуществляет наша армия и наши другие силовые ведомства", - сказал Арутюнян.