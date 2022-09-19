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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

В Степанакерте заявили об угрозе новой войны против Армении и Нагорного Карабаха

Власти НКР считают необходимым бессрочное присутствие миротворцев РФ в регионе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил об угрозе новой войны против Армении и Нагорного Карабаха, выразил мнение о необходимости бессрочного присутствия российских миротворцев в регионе.

"Не только Республика Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ), но и Армения имеют краткосрочные и долгосрочные задачи по обеспечению безопасности. Армянская государственность стоит перед порогом новой разрушительной войны, которая может привести к не менее тяжелым последствиям, чем 44-дневняя война (в Нагорном Карабахе осенью 2020 года - ИФ)", - сказал Арутюнян в видеообращении.

По его словам, предотвращение и управление этой угрозой должно происходить с применением политического и оборонного инструментария при сплочении всех политических сил.

"Мы надеемся, что возможно повысить эффективность деятельности российской миротворческой миссии и обеспечить ее бессрочное присутствие в Арцахе в качестве важнейшей гарантии безопасности нашего народа", - сказал он.

Арутюнян заявил также, что будут предприняты меры для модернизации собственной системы обороны.

"Учитывая угрозы со стороны Турции и Азербайджана, мы имеем право и обязаны думать о возможностях самообороны. Проблемы между Арцахом и Азербайджаном и Арменией и Азербайджаном должны быть решены путем переговоров. Необходимо приложить усилия для гарантий долгосрочного мира, что даст возможность сохранить Арцах армянским", - отметил он.

Нагорный Карабах Армения Азербайджан
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