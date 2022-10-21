Песков отметил нежелание Германии, Швеции и Дании сотрудничать с РФ по ЧП на "Северных потоках"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россия сталкивается с нежеланием других стран взаимодействовать в расследовании взрывов на "Северном потоке", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Информацией с нами не делятся ни немцы, ни шведы, ни датчане. По дипканалам работа ведется, ведется весьма интенсивная с упомянутыми мною странами, но пока натыкается на стену нежелания каким-то образом взаимодействовать и нежеланием вместе докопаться до истины, которая наверняка в этих европейских странах многих удивит, в случае если она будет установлена и предана огласке", - сказал Песков журналистам, комментируя расследование.

Он отметил, что у России нет новых данных относительно исполнителей взрывов.

"О возможном исполнителе наши соображения и наши, скажем так, предварительные предположения хорошо известны, нет смысла их повторять. Каких-то новых данных у нас появиться не может, потому что мы лишены возможности принимать участие в расследовании этого акта саботажа, этой диверсии", - заявил Песков.

В ночь на 26 сентября произошла утечка газа на одной из ниток магистрали "Северный поток 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Утечки газа были также зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее острова Борнхольм.