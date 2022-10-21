Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Лукашенко сообщил, что СБУ запросила встречу с белорусскими коллегами

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины запросила встречу с белорусскими коллегами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы", - сказал Лукашенко на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области в пятницу после знакомства с разработками белорусского ВПК. Слова президента приводит госагентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что наиболее важные темы всегда в мире обсуждаются непублично, и он часто подвергается критике за свою открытость. "Меня часто критикуют: да, может быть, не надо было об этом говорить. Я открытый. Вот то, что я говорю, оно так и есть. Никакого обмана", - заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии также прокомментировал появившиеся на днях слухи о том, что его якобы объявили в розыск на Украине. "Зачем СБУ объявлять меня в розыск? Пускай приезжают, мы все обсудим", - заявил глава государства.

Белоруссия Александр Лукашенко СБУ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Pfizer намерен продавать вакцину от COVID-19 в США не дешевле чем за $110 за дозу

В Приднестровье объявлено чрезвычайное экономическое положение

В Приднестровье объявлено чрезвычайное экономическое положение

Песков не подтвердил историю о 20 бутылках водки, отправленных в подарок Берлускони

Крупнейший поставщик электроэнергии в Молдавии предупредил о возможных веерных отключениях

Крупнейший поставщик электроэнергии в Молдавии предупредил о возможных веерных отключениях

Орбан заявил, что уверенному газоснабжению Венгрии ничего не угрожает

Орбан заявил, что уверенному газоснабжению Венгрии ничего не угрожает

Венгрия довела запасы газа в ПХГ до требуемых ЕС 80%

Что случилось этой ночью: пятница, 21 октября

Более 8 млн тонн продовольствия экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки

Более 8 млн тонн продовольствия экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки

Президент НКР заявил, что не представляет будущее Нагорного Карабаха без гарантий РФ

Президент НКР заявил, что не представляет будущее Нагорного Карабаха без гарантий РФ

Суд в Чехии освободил россиянина Франчетти, задержанного по запросу Украины

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });