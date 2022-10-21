Лукашенко сообщил, что СБУ запросила встречу с белорусскими коллегами

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины запросила встречу с белорусскими коллегами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы", - сказал Лукашенко на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области в пятницу после знакомства с разработками белорусского ВПК. Слова президента приводит госагентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что наиболее важные темы всегда в мире обсуждаются непублично, и он часто подвергается критике за свою открытость. "Меня часто критикуют: да, может быть, не надо было об этом говорить. Я открытый. Вот то, что я говорю, оно так и есть. Никакого обмана", - заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии также прокомментировал появившиеся на днях слухи о том, что его якобы объявили в розыск на Украине. "Зачем СБУ объявлять меня в розыск? Пускай приезжают, мы все обсудим", - заявил глава государства.