Более 64 тысяч граждан Украины прибыли в Белоруссию с февраля

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - С 24 февраля по 11 ноября в Белоруссию с украинской территории прибыло 64 288 граждан Украины, заявили в Госпогранкомитете республики (ГПК) в пятницу.

"Через украинско-белорусскую границу (прибыли - ИФ) 15 890, транзитом через Польшу - 38 761, через Литву - 8 141, через Латвию - 1 496 (человек - ИФ)", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Там также отметили, что за истекшую неделю в Белоруссию въехало около 1 300 граждан Украины транзитом через страны ЕС.