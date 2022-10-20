В Белоруссии сообщили о пресечении деятельности резидентуры военной разведки Украины

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - На территории Белоруссии пресекли деятельность резидентуры военной разведки Украины, заявил председатель КГБ республики Иван Тертель.

"Задержаны резидент, гражданин Украины, а также двое наших граждан, которые вступили на путь предательства, работали в интересах иностранного государства. Кроме того, нами задержан бывший военнослужащий, подполковник. Фамилию сейчас называть не буду, он работал на Службу безопасности Украины", - сказал Тертель перед встречей с коллективом "Гродно Азот" в четверг. Его цитирует госагентство БелТА.

"Встречи проводились, в том числе в Одессе, других городах, на территории третьих государств. Большое количество граждан Украины, которые забрасывались на нашу территорию, нами задержаны в других регионах страны", - заявил Тертель.

По информации председателя КГБ, гражданин Украины был переброшен в Белоруссию через Польшу, в одном из приграничных районов, создал агентурную сеть, которая собирала информацию закрытого характера о деятельности Вооруженных сил Белоруссии, иных силовых структурах.

"Возбуждено уголовное дело за шпионаж, за измену государству, ведется следствие", - сказал Тертель.

По его словам, в Белоруссии фиксируют активизацию украинской разведки.

"Мы видим активизацию ведения агентурной разведки со стороны украинских иностранных спецслужб. Мы видим по информационной составляющей, что ситуация в регионе осложняется. И в этом не вина Республики Беларусь", - сказал Тертель.

"К сожалению, ситуация очень серьезно складывается на южном нашем направлении. Каждый день практически мы видим усиление разведывательной деятельности с украинской территории, ежедневно попытки нарушения воздушного пространства Республики Беларусь", - отметил председатель КГБ.

По словам Тертеля, ежедневно фиксируется от 6 до 10 подобных фактов, все они пресекаются.