Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

В Белоруссии сообщили о пресечении деятельности резидентуры военной разведки Украины

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - На территории Белоруссии пресекли деятельность резидентуры военной разведки Украины, заявил председатель КГБ республики Иван Тертель.

"Задержаны резидент, гражданин Украины, а также двое наших граждан, которые вступили на путь предательства, работали в интересах иностранного государства. Кроме того, нами задержан бывший военнослужащий, подполковник. Фамилию сейчас называть не буду, он работал на Службу безопасности Украины", - сказал Тертель перед встречей с коллективом "Гродно Азот" в четверг. Его цитирует госагентство БелТА.

"Встречи проводились, в том числе в Одессе, других городах, на территории третьих государств. Большое количество граждан Украины, которые забрасывались на нашу территорию, нами задержаны в других регионах страны", - заявил Тертель.

По информации председателя КГБ, гражданин Украины был переброшен в Белоруссию через Польшу, в одном из приграничных районов, создал агентурную сеть, которая собирала информацию закрытого характера о деятельности Вооруженных сил Белоруссии, иных силовых структурах.

"Возбуждено уголовное дело за шпионаж, за измену государству, ведется следствие", - сказал Тертель.

По его словам, в Белоруссии фиксируют активизацию украинской разведки.

"Мы видим активизацию ведения агентурной разведки со стороны украинских иностранных спецслужб. Мы видим по информационной составляющей, что ситуация в регионе осложняется. И в этом не вина Республики Беларусь", - сказал Тертель.

"К сожалению, ситуация очень серьезно складывается на южном нашем направлении. Каждый день практически мы видим усиление разведывательной деятельности с украинской территории, ежедневно попытки нарушения воздушного пространства Республики Беларусь", - отметил председатель КГБ.

По словам Тертеля, ежедневно фиксируется от 6 до 10 подобных фактов, все они пресекаются.

Белоруссия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Уоллес сообщил Шойгу об инциденте с военными самолетами над Черным морем

Эстония ужесточит правила перевозки грузов через границу с РФ

В Киргизии 10 из 23 банков перестали обслуживать карты "Мир"

В Киргизии 10 из 23 банков перестали обслуживать карты "Мир"
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударе по вклинившимся в российскую оборону подразделениям ВСУ

Губернатор Красноярского края назвал политическими обвинения, предъявленные США его сыну

Brent подорожала до $93,2 за баррель

Brent подорожала до $93,2 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 20 октября

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны Армении сообщило об обстреле со стороны Азербайджана

США выразили готовность предотвращать санкциями передачу РФ "опасных вооружений"

США выразили готовность предотвращать санкциями передачу РФ "опасных вооружений"

Еврокомиссия объявила о гуманитарной помощи Украине в связи с приближающейся зимой

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });