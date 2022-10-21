Молдавия закупила в резерв еще 18 млн кубометров газа

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Молдавская госкомпания Energocom закупила 18 млн кубометров газа, написал вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в своем телеграм-канале в пятницу.

У кого именно и по какой цене приобретен газ, он не уточнил, однако отметил, что всего на случай отключения газа "Газпромом" Молдавия закупила 81,5 млн кубометров газа.

Накануне Energocom купил на аукционе 10 млн кубометров газа по цене 997 евро за 1 тыс. кубометров. Energocom провел тендер в рамках совместного проекта Молдавии и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Безопасность поставок газа". Таким образом, Молдавия воспользовалась кредитной линией для диверсификации поставок. Аукцион проходил по правилам ЕБРР.

Молдавия ежегодно потребляет около 1,3 млрд кубометров газа.