Молдавская ГРЭС резко снизит поставки электроэнергии в Молдавию на фоне дефицита газа

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, снизит поставки электроэнергии в правобережную Молдавию, заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский, выступая в Верховном совете непризнанной республики в пятницу.

"С понедельника (24 октября) мы ограничим поставку газа на Молдавскую ГРЭС, вследствие чего вместо 70% (всех энергопотребностей Молдавии - ИФ) останется 27% экспорт. Дальше идет ноябрь, все прогнозные показатели также в Москве есть. Прогноз таков, если нам оставят в ноябре газ на уровне октября, то учитывая отопительный сезон и работу промышленных объектов, где мы также будем экономить. Так вот, максимум на Молдову энергопакета составит 23%", - сказал Красносельский.

Оператор передачи электроэнергии Moldelectrica в свою очередь заявил, что дефицит электроэнергии в правобережной Молдавии в часы пикового потребления составит до 80 МВт.ч. На ближайшие выходные оператор не прогнозирует дефицита.

Компания призвала центральные власти ограничить доступ потребителей к электроэнергии, "для минимизации рисков дисбаланса электроэнергетической системы".

До настоящего времени Молдавия получала 70% всей необходимой ей электроэнергии от Молдавской ГРЭС, а еще 30% из Украины. Однако поставки с Украины были прекращены после нарушения работы ее энергетической инфраструктуры, а Молдавская ГРЭС сталкивается с проблемами при выработке электроэнергии в связи с дефицитом поставляемого в Молдавию "Газпромом" природного газа. С октября российский газовый концерн на 30% сократил поставки газа в Молдавию, объяснив это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину.

В сложившейся ситуации Молдавия заключила контракт на экстренные энергопоставки из Румынии. Он заканчивается в конце октября.

Верховный совет Приднестровья в пятницу проголосовал за утверждение чрезвычайного экономического положения в связи со снижением поставок газа. Кроме того, парламентарии приняли обращение в Госдуму РФ и Совет Федерации для решения газового вопроса.

В непризнанной республике приостановили работу крупнейшие предприятия - Молдавский металлургический завод, Рыбницкий цементный комбинат. В регионе отложен запуск отопительного сезона для населения с 21 до 24 октября.

Несмотря на принятые меры, дефицит газа, по прогнозам властей Приднестровья, до конца месяца составит 15 млн кубометров.