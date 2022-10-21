Ральфу Лорену пришлось извиниться за присвоение культурных традиций индейцев

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Компании американского модельера Ральфа Лорена пришлось извиняться за использование орнамента мексиканских индейцев в дизайне одежды, сообщают западные СМИ.

20 октября жена президента Мексики писательница Беатрис Гутьеррес в соцсети опубликовала фотографию висящей в магазине Ralph Lauren полосатой кофты с поясом, украшенной узорами в стиле мексиканских индейцев. Она обратила внимание, что это традиционный дизайн коренных жителей страны и обвинила модельера в плагиате. Она тэгнула компанию и призвала ее хотя бы признать факт плагиата и компенсировать убытки двум общинам, которые создают подобные вещи "из любви, а не ради прибыли".

Министр культуры страны Алехандра Фраусто, в свою очередь, обвинила Ralph Lauren в "культурном присвоении" - заимствовании доминирующей культурой традиции малой или маргинальной группы.

Компания на следующий день принесла извинения. В пресс-релизе говорится, что в фирме давно распорядились убрать эту вещь из продажи и крайне удивлены, что она до сих пор продается.

В Ralph Lauren также пообещали выработать правильное отношение к культурным традициям и расширить сотрудничество с представителями коренных народов.

Мексиканские чиновники не первый раз обвиняют фешн-ритейл и модельеров в культурном присвоении. В июле 2022 года китайского ритейлера Shein вынудили убрать из продажи товары с дизайнами майя, а в 2020 году извиняться за аналогичной проступок пришлось французскому дизайнеру Изабель Маран.

Меры по защите коренных народов и афро-мексиканцев прописаны в законодательстве Мексики.