США в начале декабря продемонстрируют новый стратегический бомбардировщик B-21

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Новый американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider, создаваемый корпорацией Northrop Grumman, будет представлен 2 декабря в ходе церемонии на заводе в городе Палмдейл (штат Калифорния), сообщило Командование глобальных ударов ВВС ВС США.

"Презентация B-21 Raider станет историческим моментом для наших ВВС и страны", - сказал начальник штаба ВВС генерал Си Кью Браун. "В последний раз мы представляли новый бомбардировщик более 30 лет назад", - добавил он.

По его словам, B-21 Raider будет обладать уникальными боевыми возможностями для проведения будущих операций и станет основой стратегической авиации США.

Как следует из данных Пентагона, первый американский стратегический стелс-бомбардировщик B-21 нового поколения планируется ввести в оперативный состав ВВС США в середине 2020-х годов.

Первый испытательный полет нового стелс-бомбардировщика B-21 Raider, способного нести ядерное оружие, будет проведен в следующем году.

Раннее Командование глобального удара ВВС США заявляло, что тестовые полеты начнутся уже до конца текущего года. О причинах отсрочки не сообщается. Как отмечают американские СМИ, это может быть связано с задержкой поставок комплектующих или выявленными техническими проблемами.

В настоящее время в США в той или иной стадии сборки находятся шесть стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.

По имеющимся данным, техника и оборудование самолетов уже прошли предварительное компьютерное тестирование. В предстоящие месяцы будут проводиться наземные испытания работы двигателей.

Первые бомбардировщики B-21 Raider сейчас проходят финальную подготовку на 42-м авиационном заводе в Палмдейле.

В июле прошлого года ВВС США уже опубликовали первое официальное изображение перспективного стратегического стелс-бомбардировщика B-21 Raider, разрабатываемого по схеме "летающее крыло".

Стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, разрабатываемый компанией Northrop Grumman для ВВС США, обладает значительной бомбовой нагрузкой, малозаметностью и способен нести как обычные боеприпасы, так и ядерное оружие.

Детальные технические характеристики B-21 строго засекречены.

Самолет предназначен для пополнения существующего парка американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, а в перспективе - их замены. ВВС США планируют получить не менее 100 самолетов B-21 Raider общей стоимостью $80 млрд.

Первая эскадрилья B-21 Raider будет размещена на авиабазе Элсуорт (штат Южная Дакота). Затем эти бомбардировщики также будут размещены на авиабазах Уайтмен (штат Миссури) и Дайесс (штат Техас).