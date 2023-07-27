Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Пентагон получит первый стратегический бомбардировщик 6-го поколения в 2025 году

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Командование глобального удара ВВС США предполагает получить на вооружение первый стратегический стелс-бомбардировщик шестового поколения B-21 Raider, который способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, уже в 2025 году, сообщает издание Air And Space Forces Magazine.

Первый тестовый полет бомбардировщика производства корпорации Northrop Grumman может быть проведен до конца текущего года. Стоимость каждого оценивается в 772 млн долл. По предварительным данным, ежегодно будет производиться до 12 таких самолетов. ВВС США хотят получить не менее 145 таких бомбардировщиков.

В начале декабря 2022 года Пентагон впервые официально представил прототип разрабатываемого нового стратегического стелс-бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider.

Выступая на презентации, министр обороны Ллойд Остин сказал, что новый стратегический бомбардировщик "является очень важным для задач защиты Америки и сдерживания агрессии".

"Мы ясно даем понять любому потенциальному противнику, что риск и цена агрессии намного превосходят любые возможные успехи, - продолжил он. - Ни один дальний бомбардировщик не может сравниться с его возможностями. Самым эффективным системам ПВО будет трудно обнаружить его в небе. Raider предназначен для доставки как обычных, так и ядерных боеприпасов с колоссальной точностью".

Глава Пентагона отметил, что США намерены построить такое количество B-21, которое будет отвечать будущей стратегической ситуации.

Демонстрация нового стратегического стелс-самолета прошла в ходе церемонии на 42-м заводе ВВС США в городе Палмдейл, штат Калифорния. На ней присутствовали представители Конгресса США, Пентагона, руководство корпорации-разработчика Northrop Grumman и инженерно-технический состав, участвовавший в строительстве новых бомбардировщиков.

В настоящее время в США в той или иной стадии сборки находятся около десятка стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. По имеющимся данным, техника и оборудование самолетов уже прошли предварительное компьютерное тестирование. B-21 Raider создан по схеме "летающее крыло". По своей форме он напоминает стратегический стел-бомбардировщик B-2 Spirit, стоящий на вооружении ВВС США.

B-21 Raider обладает значительной бомбовой нагрузкой и малозаметностью. Детальные технические характеристики B-21 строго засекречены.

Самолет предназначен для пополнения существующего парка американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, а в перспективе - их замены.

Первая эскадрилья B-21 Raider будет размещена на авиабазе Элсуорт (Южная Дакота). Затем эти бомбардировщики также будут размещены на авиабазах Уайтмен (Миссури) и Дайесс (Техас).

Northrop Grumman B-21 Ллойд Остин Пентагон США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров назвал переворот в Нигере "антиконституционной затеей"

Лавров назвал переворот в Нигере "антиконституционной затеей"

Еврокомиссия отправила в Грецию пожарные самолеты

Еврокомиссия отправила в Грецию пожарные самолеты

В ООН ожидают, что июль этого года побьет мировой рекорд по экстремальной жаре

В ООН ожидают, что июль этого года побьет мировой рекорд по экстремальной жаре

Продовольственный суверенитет Африки: африканской проблеме - совместное решение

Лесные пожары приблизились к Афинам

Лесные пожары приблизились к Афинам

ЕК инициировала проверку в отношении Microsoft в связи с интеграцией Teams и Office

ЕК инициировала проверку в отношении Microsoft в связи с интеграцией Teams и Office
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });