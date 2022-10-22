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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:35

Индия планирует вывести на орбиту новую группу спутников OneWeb

Прежде аппараты этой группировки выводились на орбиту российскими ракетами "Союз"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Индийская ракета-носитель LVM3 в субботу стартует на низкую околоземную орбиту Земли с 36 спутниками связи для пополнения группировки британской компании OneWeb, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск ракеты намечен на 23 октября, в 00:07 по местному времени (22 октября, в 21:37 мск), со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии.

Спутники планируется вывести на орбиту высотой 601 км в рамках контракта, заключённого в апреле между OneWeb и коммерческим подразделением ISRO NewSpace India.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

По данным OneWeb, аппараты войдут в группировку на низкой околоземной орбите, в составе которой в данный момент находятся 428 спутников, всего в полную группировку должны войти 648 аппаратов.

Ранее группировка пополнялась с помощью российских ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Однако после введения санкций в отношении российской космической отрасли со стороны США и Евросоюза 24 февраля, бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" и отзыве с космодрома российских специалистов.

4 марта Рогозин поручил прекратить подготовку на Байконуре к запуску ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb. По его словам, решение принято исходя из того, что "компания OneWeb не подчинилась нашим законным требованиям предоставить необходимую информацию об использовании или неиспользовании системы в военных целях в интересах Пентагона и военных ведомств стран-членов НАТО".

В марте британская компания OneWeb подписала соглашение о выведении спутников на орбиту с американской аэрокосмической компанией SpaceX. В сентябре компания объявила о подписании соглашения с французской Arianespace о выведении спутников ракетами последней.

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