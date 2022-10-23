В Минске сообщили, что российские военные продолжают прибывать в Белоруссию

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие прибывают в Белоруссию для вхождения в состав региональной группировки войск, сообщили в воскресенье в Минобороны Белоруссии.

Сообщение в официальном телеграм-канале Минобороны сопровождается фотографиями российских военнослужащих.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщали, что в республику из России для создания совместной группировки войск прибудут до 9 тысяч военнослужащих и несколько сотен единиц бронетехники.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск "в связи с обострением на западных границах Союзного государства".