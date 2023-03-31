Лукашенко назвал своей инициативой приглашение в Белоруссию российских военных

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские военные находятся в стране по его инициативе и под его управлением.

"Не надо пугать людей, что тут Путин захватил Беларусь. Мы, я управляю этими войсками, которые находятся на территории Беларуси. Это я их привез сюда для того, чтобы обучить, подготовить, оснастить. И вместе научить работать, если не дай бог придется это делать", - сказал Лукашенко в пятницу в послании белорусскому народу и парламенту.

"Понимая, что Беларусь стоит на прикрытии западного фланга Cоюзного государства Беларуси и России, мы с президентом Путиным приняли решение о частичном развертывании региональной группировки войск", - заявил Лукашенко.

"С осени прошлого года на белорусских полигонах на ротационной основе размещаются вооруженные силы РФ. Войска занимаются боевой подготовкой и находятся в готовности к совместным действиям по защите нашего общего оборонного пространства. И не надо париться, что тут Россия что-то захватила. Все эти российские подразделения обучаются 500 белорусскими офицерами, проводится боевое слаживание, ведется подготовка... Под нашим командованием", - сказал Лукашенко.