Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Противотараканий боевой лазер, способность пчел оценивать и размещать числа, а также вулкан, который извергался слишком долго

Фото: Matthew Eisman/Getty Images

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- В руки ихтиологов из Португалии попал мертвый экземпляр короткой луны-рыбы (Mola). Ее вес составил рекордные 2744 кг, что делает ее самой тяжелой в мире костной рыбой. Этот экземпляр почти на полтонны тяжелее прошлого рекордсмена. Луну-рыбу нашли в Атлантическом океане у берегов Азорского архипелага. Вероятно, она погибла, ударившись головой о дно катера.

- Физики подтвердили наличие аномалии в электромагнитном отклике протона с помощью более точного эксперимента по рассеянию электронов. Группа физиков из Армении, Индии, Канады и США исследовали виртуальное комптоновское рассеяние, обстреливая электронами мишень из жидкого водорода. Ученые добились большей точности, нежели была у их предшественников.

- Пчелы располагают числа слева направо в зависимости от их величины. По мнению исследователей, пчелы руководствуются мысленной числовой линией. Это форма пространственно-числового представления, для которой характерно размещение маленьких чисел в левом пространстве, а больших в правом. Такое пространственно-числовое представление характерно для людей и наблюдалось у некоторых других позвоночных. Чтобы изучить числовое чувство медоносных пчёл, их предварительно обучали на эталонных числах один, три и пять.

- Инженеры создали противотараканий боевой лазер, который обнаруживает насекомых перед собой и посылает на них лазерный луч. А в маломощном варианте авторы работы смогли научить тараканов не прятаться в укрытии. Устройство находит насекомых с помощью нейросети: точность определения местоположения составляет 1 см на расстоянии 10 м. В эксперименте использовались 150 тараканов Blattela germanica. В зависимости от того, в какую часть попадал луч, лазер был способен нейтрализовать тараканов примерно за секунду.

- В США судят Элизабет Холмс – женщину, которая в 19 лет на остатки кредита на учебу создала один из самых дорогих стартапов Кремниевой Долины, а в 34 оказалась за решеткой. Небольшой прибор, который сделает сотню анализов по одной капле крови, – таким обещанием она купила доверие инвесторов. А теперь ей грозит тюрьма. В этой статье сайт N+1 рассказал, насколько лабораторная реальность далека от мечты Холмс.

- Археологи представили генетический портрет сразу 13 неандертальцев из пещер Чагырской и Окладникова. В этом материале можно узнать о родственных связях давно вымерших людей и о том, чем они оказались похожи на горных горилл.

- В 2021 году недалеко от Рейкьявика родился вулкан. Фаградальсфьядль до сих пор продолжает проявлять активность и удивлять геологов. Что им уже понятно в природе этого извержения, а что – только предстоит расшифровать – в этом материале.