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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Ключ к решению проблемы вагонетки, успешный розыск самого высокого дерева Амазонии и почему первое яйцо больших хохлатых пингвинов обречено на гибель

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Martin Zwick/REDA&CO/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые наконец добрались до самого высокого дерева в Амазонии. Это диниция высокая (Dinizia excelsa) из джунглей северной Бразилии. Высота этого дерева 88,5 метра – на 3,5 метра больше, чем у скульптуры "Родина-мать зовет!". Толщина в обхвате составила 9,9 метра. Диницию-великана обнаружили во время анализа данных, собранных еще в 2019 году с помощью самолета. Однако найти его среди джунглей удалось лишь три года спустя: исследователи преодолели 250 км на лодке по рекам и 20 км пешком по джунглям.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Орнитологи предположили, что предки больших хохлатых пингвинов (Eudyptes sclateri) откладывали два яйца и выводили двух птенцов. Но на островах Субантарктики можно выкормить только одного птенца, поэтому птицы радикально сократили инвестиции в первое яйцо. Два яйца разного размера: мелкое первое и крупное второе. Часто первые пропадают из гнезда, разбиваются до откладки второго яйца. Некоторые пингвины не только не насиживают первое яйцо или уделяют ему мало времени, но и сами выталкивают его из гнезда.

- Таран астероида Диморф удался на славу и превзошел самые смелые ожидания ученых – изменение его орбитального периода составило 32 минуты. Это как если бы человек отлетел от отвешенной ему пощечины на несколько метров. Таран состоялся 27 сентября. Телескопы зафиксировали крупный выброс вещества с поверхности астероида и образование длинного пылевого кометоподобного хвоста. Выброс вещества сыграл важную роль в изменении орбитального периода Диморфа. На астероиде также образовался ударный кратер.

- Проблему вагонетки считают неразрешимой, потому что якобы наш разум не может сравнить две конфликтующие моральные ценности. Но оказалось, что наше подсознание может вполне успешно вывести компромиссное суждение в сложных нравственных дилеммах. Американские и чилийские ученые описали когнитивную систему человека, отвечающую за принятие нравственных компромиссных решений.

- В понедельник Нобелевскую премию по экономике присудили Бену Бернанке, Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу. Большинству людей и так понятно, что банки из депозитов выдают долгосрочные кредиты, но при этом рискуют стать жертвой набега своих вкладчиков. Ясно и то, что так было и до того, как вышли работы экономистов, отмеченных наградой. Единственное, что здесь вызывает удивление, – это почему тогда за это им можно давать премии. О том, в чем именно состоят заслуги лауреатов, рассказал Константин Егоров, приглашенный профессор Российской экономической школы.

- Прошлым летом "Госуслуги" разослали тревожное письмо, в котором грозило "болезнью вейперов". Не дождавшись вспышки загадочного недуга, сайт N+1 собрал все, что известно о нем.

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