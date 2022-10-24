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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Экоактивисты напали на фигуру Карла III в музее Мадам Тюссо

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Два экоактивиста - сторонники проекта Just Stop Oil - запустили два шоколадных торта в лицо восковой фигуры короля Карла III в лондонском музее Мадам Тюссо и призвали британское правительство отказаться от использования нефти и больше не лицензировать ее добычу.

Видеозапись акции выложена в микроблоге проекта. Там же названы имена ее участников, один из них - 29-летний художник-декоратор.

Акции проводят участники движения "Последнее поколение".

14 октября две девушки метнули томатный суп в картину Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне. 23 октября экоактивисты испачкали картофельным пюре работу Клода Моне "Стога сена" в музее Потсдама. В обоих случаях они приклеивали руки к стене. Также недавно экоактивисты перегораживали улицу Эбби-роуд в Лондоне на знаменитом переходе, на котором снимались музыканты The Beatles.

Идея акции Just Stop Oil - вынудить правительства отказаться от нефти и таким образом предотвратить климатическую катастрофу. Нападения на произведения искусства активисты объясняют тем, что когда катастрофа случится и еда станет дефицитом, картины потеряют всю ценность. Себя они считают последним поколением, которое может остановить грядущий коллапс.

Великобритания Лондон музей Мадам Тюссо Последнее поколение
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