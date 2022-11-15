Экоактивисты в Австрии испачкали черной краской картину Густава Климта

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Двое экоактивистов во вторник замазали черной краской картину Густава Климта "Смерть и жизнь", выставленную в венском музее Леопольда.

На записях, опубликованных в твиттере, видно, как двое молодых людей, выкрикивая лозунги, подошли к картине и размазали по ней черную краску. Ответственность за акцию взяла на себя организация "Последнее поколение".

Вандалов сразу же задержали охранники.

Был ли нанесен ущерб самой картине, не сообщается. Известно, что она экспонируется в музее под защитным стеклом. Краской также оказались испачканными стена и пол рядом с картиной.