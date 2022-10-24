ЕС выделит 270 тыс. евро для пострадавших в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Европейский Союз выделит более 270 тысяч евро в качестве гуманитарной помощи в целях реагирования на вооруженный пограничный конфликт в Киргизии и Таджикистане в середине сентября, сообщило в понедельник представительство ЕС в Таджикистане.

"Данная помощь будет способствовать поддержке около 12 тыс. человек в наиболее пострадавших районах Баткенской области республики Кыргызстан, а также Согдийской области, Раштской долины и Лахшского района Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.

Финансовая поддержка ЕС будет направлена через Общество красного полумесяца Киргизии (ОКПК) и Общество красного полумесяца Таджикистана (ОКПТ) в распределении столь необходимых денежных грантов для помощи пострадавшим семьям в обеих странах, особенно тем, кто потерял свои дома.

Будет также оказана помощь путем проведения мероприятий по укреплению здоровья и гигиены, предоставления средств гигиены и обеспечения психологической поддержки.

Конфликт на границе

Отмечается, что около 100 человек были убиты и более 150 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в нескольких районах вдоль границы между Киргизией и Таджикистаном после того, как 14 сентября спор по поводу отсутствия доступа к воде, дорогам и пастбищам перерос в вооруженный конфликт вдоль спорной границы. За два дня ожесточенных столкновений между киргизскими и таджикскими войсками также были повреждены сотни домов, общественные объекты и инфраструктура, в результате чего многие лишились своих домов, имущества, запасов продовольствия и средств к существованию.