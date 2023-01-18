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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

ЕС запланировал на гуманитарную помощь в мире на 2023 год 1,7 млрд евро

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Евросоюз подтвердил свое обязательство поддерживать нуждающихся в гуманитарной помощи в мире и принял годовой бюджет для этой цели на 2023 год в размере 1,7 млрд евро, сообщила в среду Европейская комиссия (ЕК).

"Антропогенные гуманитарные кризисы, возникающие в результате войн с часто широкомасштабными нарушениями международного гуманитарного права, конфликтов или вспышек насилия, являются основным источником гуманитарных потребностей в мире", - отмечается в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В документе говорится, что "гуманитарная помощь ЕС помогает миллионам уязвимых людей, в том числе насильственно перемещенным лицам или населению, оказавшемуся в безвыходном положении, а также принимающим (беженцев) сообществам".

"Потребности, возникающие в результате этих кризисов, часто усугубляются стихийными бедствиями, такими как засуха или наводнения, вызванные изменением климата", - отмечают в Еврокомиссии.

Гуманитарная помощь ЕС в 2023 году будет распределена следующим образом: 207,8 млн евро направят в Юго-Восточную Европу и соседние с ЕС страны, "в основном для устранения последствий" событий на Украине и последствий сирийского кризиса для Турции, а также для финансирования удовлетворения текущих нужд на Западных Балканах и на Кавказе.

181,5 млн евро предназначены для поддержки пострадавших от конфликтов, отсутствия безопасности, вынужденного перемещения и климатических катаклизмов в африканском регионе Сахель (Буркина-Фасо, Мавритании, Мали и Нигере), в Центральноафриканской Республике и бассейне озера Чад (Камеруне, Нигерии, Чаде).

330,7 млн евро будут направлены на программы в Восточной и Южной Африке для удовлетворения потребностей людей, пострадавших от затянувшегося конфликта в Демократической Республике Конго, и лиц, перемещенных в результате изменения климата и вооруженных конфликтов в Судане, Южном Судане, Уганде и на Африканском Роге (в Джибути, Кении и Эфиопии).

382,2 млн евро гуманитарного финансирования ЕС будет выделено Ближнему Востоку и Северной Африке для решения продолжающегося регионального кризиса в Йемене, Сирии и соседних странах, а также для смягчения критического положения сахарских беженцев.

Гуманитарная помощь в размере 237 млн евро поможет наиболее уязвимым слоям населения в Азии и Латинской Америке. В Азию финансирование будет направлено в связи с кризисами в Афганистане и положением народа рохинджа (в Бангладеш и Мьянме). В Латинской Америке и Карибском бассейне ЕС продолжит оказывать поддержку в связи с последствиями кризиса в Венесуэле, гуманитарными последствиями вооруженных конфликтов в Колумбии, а также тяжелым положением из-за повсеместного насилия на Гаити, в Центральной Америке и в Мексике.

141,5 млн евро будет использовано для реагирования на непредсказуемые чрезвычайные ситуации в 2023 году. Еще 122 млн евро зарезервированы на случай непредвиденных гуманитарных кризисов, которые могут возникнуть в течение года. 108,2 млн евро будут выделены на инновационные проекты и политические инициативы в гуманитарной области.

"Поскольку изменение климата повышает уязвимость сообществ перед гуманитарными кризисами, финансирование будет также направлено в страны, подверженные стихийным бедствиям, для лучшей подготовки к различным чрезвычайным событиям, таким как наводнения, лесные пожары, землетрясения и циклоны", - сказано в коммюнике Еврокомиссии.

ЕС ЕК
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