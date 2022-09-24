В Киргизии заявили об увеличении числа жертв конфликта с Таджикистаном до 62 человек

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате конфликта на киргизско-таджикской границе увеличилось до 62 человек, сообщили "Интерфаксу" в субботу в Минздраве Киргизии.

По словам представителя ведомства, это оперативные данные на 24 сентября.

По информации медиков, всего в ходе конфликта пострадали 198 граждан, из них 13 детей, 171 мужчина и 14 женщин. В реанимации Национального госпиталя находится трое в стабильно тяжелом состоянии, остальные пострадавшие средней тяжести и относительно удовлетворительные.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Стороны обвинили друг друга в вооруженной агрессии.

По данным властей страны, из зоны конфликта эвакуированы более 142 тыс. граждан.

В МЧС республики сообщили, что в Баткенской области, по предварительным данным, уничтожено или сожжено около тысячи объектов, из них 613 жилых домов.