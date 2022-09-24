Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

В Киргизии заявили об увеличении числа жертв конфликта с Таджикистаном до 62 человек

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате конфликта на киргизско-таджикской границе увеличилось до 62 человек, сообщили "Интерфаксу" в субботу в Минздраве Киргизии.

По словам представителя ведомства, это оперативные данные на 24 сентября.

По информации медиков, всего в ходе конфликта пострадали 198 граждан, из них 13 детей, 171 мужчина и 14 женщин. В реанимации Национального госпиталя находится трое в стабильно тяжелом состоянии, остальные пострадавшие средней тяжести и относительно удовлетворительные.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Стороны обвинили друг друга в вооруженной агрессии.

По данным властей страны, из зоны конфликта эвакуированы более 142 тыс. граждан.

В МЧС республики сообщили, что в Баткенской области, по предварительным данным, уничтожено или сожжено около тысячи объектов, из них 613 жилых домов.

Киргизия. Таджикистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире превысило 614,6 млн

В Запорожье ликвидированы украинские диверсанты

Что случилось этой ночью: суббота, 24 сентября

Шольц отправится на Ближний Восток для заключения соглашений о поставках энергоресурсов

Шольц отправится на Ближний Восток для заключения соглашений о поставках энергоресурсов

На Херсонщине, в Запорожье и ЛДНР завершился первый день голосования на референдуме

На Херсонщине, в Запорожье и ЛДНР завершился первый день голосования на референдуме

Финляндия в ближайшие дни запретит въезд российским туристам

США лишились нефтяной подушки безопасности

США лишились нефтяной подушки безопасности

Пять стран ЕС предложили отключить Газпромбанк от SWIFT в рамках санкций

Пять стран ЕС предложили отключить Газпромбанк от SWIFT в рамках санкций

Что произошло за день: пятница, 23 сентября

Вучич надеется, что Сербии не придется вводить санкции против РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });