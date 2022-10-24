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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Госсекретарь США и новый глава МИД Италии обсудили вызовы в сфере энергетики

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе телефонных разговоров с новым главой МИД Италии Антонио Таяни и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом обсудил проблемы энергетики, а также вопрос поддержки Украины, сообщает Госдепартамент.

"Таяни и Блинкен обсудили необходимость поддержки Украины, (...) защиты прав человека во всем мире и реагирования на вызовы в сферах экономики и энергетики", - говорится в распространенном сообщении.

Кроме того, Блинкен в ходе телефонного разговора с Мицотакисом "обсудил усилия по поддержке безопасности Украины", а также важность обеспечения стабильности в Восточном Средиземноморье.

Энтони Блинкен Антонио Таяни Кириакос Мицотакис
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