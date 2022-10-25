Эксперты МАГАТЭ проинспектируют в ближайшие дни два атомных объекта на Украине

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Инспекторы МАГАТЭ намерены в ближайшие дни посетить два атомных объекта на Украине по запросу Киева, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.

"МАГАТЭ известно о заявлениях, сделанных Российской Федерацией в воскресенье, о предполагаемой деятельности на двух атомных объектах на Украине. Агентство получило письменный запрос от Украины о направлении группы инспекторов для проведения проверочных мероприятий на двух объектах (...) и готовится посетить эти объекты в ближайшие дни", - говорится в его заявлении, размещенном на сайте.

Гросси отметил, что "целью визитов является выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов".

Гросси подтвердил, что оба объекта действуют в рамках гарантий МАГАТЭ и регулярно посещаются инспекторами агентства.

Глава МАГАТЭ не уточнил, о каких именно объектах идёт речь.