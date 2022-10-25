Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Эксперты МАГАТЭ проинспектируют в ближайшие дни два атомных объекта на Украине

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Инспекторы МАГАТЭ намерены в ближайшие дни посетить два атомных объекта на Украине по запросу Киева, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.

"МАГАТЭ известно о заявлениях, сделанных Российской Федерацией в воскресенье, о предполагаемой деятельности на двух атомных объектах на Украине. Агентство получило письменный запрос от Украины о направлении группы инспекторов для проведения проверочных мероприятий на двух объектах (...) и готовится посетить эти объекты в ближайшие дни", - говорится в его заявлении, размещенном на сайте.

Гросси отметил, что "целью визитов является выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов".

Гросси подтвердил, что оба объекта действуют в рамках гарантий МАГАТЭ и регулярно посещаются инспекторами агентства.

Глава МАГАТЭ не уточнил, о каких именно объектах идёт речь.

МАГАТЭ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ запросила на вторник обсуждение в СБ ООН темы "грязной бомбы" на Украине

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Риши Сунак победил в борьбе за пост премьера Великобритании

Риши Сунак победил в борьбе за пост премьера Великобритании

Первые результаты сезона отчетности в США не принесли утешения инвесторам

Макрон с супругой прибыли на аудиенцию к папе римскому

Макрон с супругой прибыли на аудиенцию к папе римскому

Гонконгский индекс Hang Seng упал на максимальные с 2008 года 6,4%

Крупнейшая сталелитейная компания Кореи снизила квартальную прибыль на 77%

Крупнейшая сталелитейная компания Кореи снизила квартальную прибыль на 77%

Moody's изменило прогноз по рейтингам Великобритании на "негативный"

Что случилось этой ночью: понедельник, 24 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });