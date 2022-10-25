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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

РФ запросила на вторник обсуждение в СБ ООН темы "грязной бомбы" на Украине

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Применение Киевом так называемой "грязной бомбы" будет расцениваться Москвой как акт ядерного терроризма, говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи генсеку Организации Антониу Гутерришу.

"Мы будем рассматривать применение киевским режимом "грязной бомбы" как акт ядерного терроризма", - говорится в письме, с содержанием которого ознакомился "Интерфакс".

Небензя заявил Гутерришу, что Минобороны РФ "получило информацию, что данная провокация может быть осуществлена при поддержке западных стран".

В связи с этим, согласно документу, РФ "призывает западные страны оказать влияние на режим в Киеве, чтобы он отказался от своих опасных планов, угрожающих международному миру и безопасности".

Кроме того, Россия "призывает генсекретаря ООН сделать все, что в его силах, для предотвращения совершения этого чудовищного преступления".

В свою очередь источник в ООН сообщил "Интерфаксу", что Россия запросила на 25 октября обсуждение в Совете Безопасности предполагаемой подготовки Киевом провокации с применением "грязной бомбы".

По словам собеседника агентства, обсуждение пройдет в закрытом формате.

В понедельник российские военные заявили, что у них есть информация о планах Киева организовать провокацию с применением "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса.

Василий Небензя ООН
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