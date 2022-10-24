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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Лавров назвал голословными утверждения о том, что РФ сама может применить "грязную бомбу"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал несерьёзными заявления о том, что Москва может сама применить "грязную бомбу".

"Я могу сказать, что сегодня или завтра в СБ ООН этот вопрос тоже будет обсуждаться. Голословные опровержения наших западных коллег о том, что все это выдумки и что Россия сама планирует сделать нечто подобное, чтобы обвинить режим Зеленского – это несерьезный разговор. Некоторые из наших собеседников действительно предложили обсудить имеющиеся у нас сведения на профессиональном военном уровне. Это подход, который мы поддержали", - сказал он журналистам на "полях" клуба "Валдай".

В понедельник российские военные заявили, что у них есть информация о планах Киева организовать провокацию с применением "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов отметил, что Украина завершает создание такой бомбы и может замаскировать ее применение под срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности для обвинения Москвы в применении тактического ядерного оружия.

"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая при этом радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни", - сказал Кириллов.

МИД РФ Сергей Лавров
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