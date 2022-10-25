Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании

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Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром, сообщает во вторник The Guardian.

Аудиенция Сунака с королем завершилась, Карл III попросил его сформировать правительство. Теперь новый премьер отправится на Даунинг-стрит, чтобы выступить с первой речью.

Ранее во вторник с королем встретилась экс-премьер Лиз Трасс, которая сообщила ему о своей отставке.

О победе Сунака в борьбе за пост премьера стало известно накануне. Ранее свои кандидатуры сняли его соперники - бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Палаты общин Пенни Мордонт.

Предшественница Сунака Трасс подала в отставку 20 октября, она возглавляла правительство 45 дней - самый короткий срок за всю историю британских кабинетов.