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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Ставший премьером Риши Сунак пообещал Великобритании экономическую стабильность

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал исправить ошибки предыдущего правительства и принести в Великобританию экономическую стабильность.

"Я сделаю экономическую стабильность основой программы этого правительства", - заявил он в своей первой речи в качестве премьера, отметив, что сейчас страна переживает глубокий экономический кризис.

Он также заявил, что ситуация на Украине "дестабилизировала энергорынки и цепи поставок". По словам Сунака украинский кризис "должен быть успешно закончен".

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Премьер-министр упомянул свою предшественницу Лиз Трасс, заявив, что она, стремясь решить экономические и финансовые проблемы страны "не была неправа", однако совершила несколько ошибок, и теперь он "был избран лидером моей партии и вашим премьер-министром, в том числе, чтобы исправить эти ошибки".

Сунак заявил, что всегда будет благодарен Борису Джонсону за его достижения в качестве премьер-министра, и отметил, что "ценит его теплоту и щедрость духа". В свою очередь, Джонсон поздравил Сунака в твиттере с получением должности главы правительства и призвал всех членов Консервативной партии поддержать нового лидера.

Новый премьер пообещал выполнить обещания, которые были прописаны в манифесте Консервативной партии 2019 года, в число которых, помимо прочих, вошло построение экономики, которая использует возможности, полученные в результате Brexit.

20 октября Трасс заявила, что уходит в отставку. Она возглавляла правительство 49 дней - это самый короткий срок за всю историю британских кабинетов.

Великобритания Риши Сунак
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