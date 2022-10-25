В Кишиневе сообщили о готовности Украины увеличить транзит газа в Молдавию

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Украина готова увеличить объем транзита газа для Молдавии, сообщил во вторник в соцсетях вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

Как сообщалось, "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) исключил одну из двух точек приема российского газа для транзита. ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Заявка на транзит принимается только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа".

По словам Спыну, министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии обратилось к "Оператору газотранспортной системы Украины" с запросом относительно пропускной способности ГТС для транзита российского газа в Молдавию. ОГТСУ ответил, что пропускная способность транзита газа по украинской ГТС, как на входе на Украину, так и на выходе в Молдавию, значительно превышает объемы, прокачиваемые "Газпромом".

На пункте входа на Украину - "Судже" - в сентябре объем забронированной мощности составлял 77,2 млн куб. м в сутки, а в октябре - 72 млн куб. м. Его используют всего на 50-55%, то есть увеличение транзита в Молдавию вполне возможно за счет этих уже оплаченных, но незадействованных мощностей. Кроме того, ОГТСУ предоставил дополнительную возможность бронировать на аукционах 15 млн кубометров транзитной мощности газа в месяц и 52,6 млн кубометров в сутки на пункте пропуска "Суджа".

При этом забронированная мощность в сентябре-октябре на выходах с Украины в Молдавию составляет всего 5,7 млн куб. м в сутки (1,2 млн - на выходе "Алексеевка" и 4,5 млн куб. м в сутки на выходе "Гребеники"). Также не использовалась возможность бронирования дополнительных мощностей в точках выхода, предложенная ОГТСУ на аукционах (в "Гребениках" - 22,5 млн куб. м в сутки установленной мощности ежемесячно и 25,5 млн куб. м в сутки, в "Алексеевке" - 5,91 млн куб. м и 6,7 млн куб. м, соответственно).

"Таким образом, технических барьеров для увеличения объемов транспортировки газа в Молдавию нет. Мощности украинской газотранспортной системы позволяют увеличить текущие объемы транзита в Молдавию как минимум в десять раз", - отметили в компании в ответ на запрос Кишинёва.

Ранее сообщалось, что с 1 октября объем подачи газа Молдавии сокращен на 30% - до 5,7 млн кубометров в сутки при потребностях в 8,06 млн кубометров. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. В ноябре возможно новое сокращение объема, в то время как потребности Молдавии составят примерно 13,5 млн кубометров в сутки.

Две трети поставляемого в республику газа приходятся на Приднестровский регион.