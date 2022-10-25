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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Молдавия экстренно закупила электроэнергию в Румынии

В Кишиневе по-прежнему не исключают веерных отключений электричества

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Молдавская госкомпания Moldelectrica 24 октября в экстренном порядке закупила электроэнергию в Румынии для покрытия дефицита, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

Стоимость закупленной электроэнергии варьировалась от 190 евро до 348 евро за МВт.ч. Однако, по словам Спыну, риски веерного отключения 25 октября сохраняются: "Особенно в период с 7 до 11 утра и с 18 до 23 часов". У Energocom нет коммерческого объема для полного покрытия спроса на электроэнергию во вторник, добавил он.

Молдавия в октябре столкнулась с энергетическим кризисом.

Президент непризнанной республики Приднестровье Вадим Красносельский 21 октября заявил, что Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, с 24 октября снизит поставки электроэнергии в правобережную Молдавию. По его словам, вместо 70% всех энергопотребностей Молдавии поставляться будет 27%, а в ноябре "максимум на Молдову энергопакета составит 23%".

Оператор передачи электроэнергии Moldelectrica в свою очередь заявил, что дефицит электроэнергии в правобережной Молдавии в часы пикового потребления составит до 80 МВт.ч. Компания призвала центральные власти ограничить доступ потребителей к электроэнергии, "для минимизации рисков дисбаланса электроэнергетической системы".

До настоящего времени Молдавия получала 70% всей необходимой ей электроэнергии от Молдавской ГРЭС, а еще 30% из Украины. Однако поставки с Украины были прекращены после нарушения работы ее энергетической инфраструктуры, а Молдавская ГРЭС сталкивается с проблемами при выработке электроэнергии в связи с дефицитом поставляемого в Молдавию "Газпромом" природного газа. С октября российский газовый концерн на 30% сократил поставки газа в Молдавию, объяснив это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину.

В сложившейся ситуации Молдавия заключила контракт на экстренные энергопоставки из Румынии. Он заканчивается в конце октября.

Верховный совет Приднестровья 21 октября проголосовал за утверждение чрезвычайного экономического положения в связи со снижением поставок газа. Кроме того, парламентарии приняли обращение в российские Госдуму и Совет Федерации для решения газового вопроса.

Молдавия Румыния Moldelectrica Приднестровье Андрей Спыну Молдавская ГРЭС Газпром Украина
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