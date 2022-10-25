Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Сбой в работе WhatsApp произошел из-за технической ошибки со стороны компании

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Meta (владеет WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена) объяснили, что двухчасовой сбой во вторник утром был вызван технической ошибкой со стороны компании, сообщает Bloomberg.

Как сообщил представитель Meta, "короткий сбой был следствием технической ошибкой с нашей стороны".

"Мы устранили проблему и приносим извинения за любые неудобства", - добавили в компании.

Глобальный сбой у WhatsApp начался во вторник около 10:00 по Москве и продолжался около двух часов. Жалобы на работу приложения поступали со всего мира, в частности из Великобритании, США, Европы, в том числе и России. У пользователей не отправлялись сообщения, также были проблемы с соединением с сервером.

Последний крупный сбой у сервисов Meta, в том числе WhatsApp, наблюдался в прошлом году. Тогда сервисы не работали 6 часов.

Meta WhatsApp
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Доминик Рааб стал заместителем британского премьера

Доминик Рааб стал заместителем британского премьера

Аналитики спрогнозировали переход мирового рынка меди к профициту в 2023 году

Аналитики спрогнозировали переход мирового рынка меди к профициту в 2023 году

МЭА заявило о наличии "огромных" резервов на случай перебоев с поставками нефти

МЭА заявило о наличии "огромных" резервов на случай перебоев с поставками нефти

Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании

Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании

Пользователи сообщили о возобновлении работы WhatsApp после двухчасового сбоя

WhatsApp не работает по всему миру, в том числе в России

WhatsApp не работает по всему миру, в том числе в России

Brent торгуется у $93,25 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 25 октября

Трасс сделает перерыв в политической карьере после ухода с поста премьер-министра

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });