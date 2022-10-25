Сбой в работе WhatsApp произошел из-за технической ошибки со стороны компании

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Meta (владеет WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена) объяснили, что двухчасовой сбой во вторник утром был вызван технической ошибкой со стороны компании, сообщает Bloomberg.

Как сообщил представитель Meta, "короткий сбой был следствием технической ошибкой с нашей стороны".

"Мы устранили проблему и приносим извинения за любые неудобства", - добавили в компании.

Глобальный сбой у WhatsApp начался во вторник около 10:00 по Москве и продолжался около двух часов. Жалобы на работу приложения поступали со всего мира, в частности из Великобритании, США, Европы, в том числе и России. У пользователей не отправлялись сообщения, также были проблемы с соединением с сервером.

Последний крупный сбой у сервисов Meta, в том числе WhatsApp, наблюдался в прошлом году. Тогда сервисы не работали 6 часов.