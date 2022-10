Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Илон Маск Фото: Britta Pedersen-Pool/Getty Images

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Минувшая неделя запомнится прежде всего завершением многомесячной эпопеи вокруг покупки Twitter - Илон Маск все-таки завершил сделку и немедленно уволил прежнее руководство компании. Драматично прошла неделя и для Марка Цукерберга - недовольство инвесторов квартальной отчетностью Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и неконтролируемыми расходами на создание метавселенной обернулось для компании рекордной потерей капитализации, а для ее основателя - сокращением состояния на $11 млрд. Тем временем Apple вынуждена перейти на USB-C разъемы для смартфонов и планирует выпустить 16-дюймовый iPad, видеоигры могут быть полезны для детей, российские робофутболисты подают пример своим человекообразным коллегам, а республиканцы страдают от спам-фильтров Gmail.

Маск наконец-то купил Twitter

Глава компании Tesla Илон Маск завершил сделку по покупке сервиса микроблогов Twitter.

Согласно данным западных СМИ, генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал уже покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

Ожидается, что сам Маск возьмет на себя роль временного CEO, хотя в долгосрочной перспективе он может назначить на этот пост кого-то другого.

Накануне предприниматель посетил штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско и вошел в здание, держа в руках раковину. В своем твиттере, комментируя этот шаг, он написал: "Entering Twitter HQ - let that sink in!" Sink в переводе с английского языка означает "раковина", но тут служит игрой слов и используется как идиома "позволить себе какую-то мысль и осознать ее".

Позже Маск также пояснил, зачем он купил Twitter: "Я приобрел Twitter, не чтобы заработать денег, я сделал это в попытке помочь человечеству, которое я люблю".

О сделке было объявлено еще в апреле, тогда ее сумма составляла $44 млрд. Однако в июле Маск уведомил компанию, что отказывается от сделки, поскольку не получил реальных данных о количестве фейковых аккаунтов. В ответ на это Twitter подал в суд на миллиардера, утверждая, что бизнесмен "отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и его акционерами".

Таким образом, Маск должен был завершить сделку по приобретению до 28 октября, иначе ему пришлось бы столкнуться с судебным разбирательством.

Meta стремительно теряет капитализацию

Одержимость Марка Цукерберга идеей метавселенной все больше беспокоит инвесторов. На фоне продолжающегося второй квартал сокращения выручки Meta (компания признана экстремистской и запрещена в РФ) огромные расходы на Reality Labs - подразделение, занимающееся развитием метавселенной, - не встретили понимания у участников рынка, и акции компании в четверг обвалились на четверть.

Как следует из отчета, выручка Meta в третьем квартале сократилась на 4% в годовом выражении до 27,7 млрд долларов, чистая прибыль упала более чем вдвое - до 4,4 млрд долларов по сравнению с 9,2 млрд годом ранее. Падению прибыли Meta в значительной степени обязана огромным инвестициям в Reality Labs: подразделение в третьем квартале сожгло почти 3,7 млрд долларов. Разъяснения самого Цукерберга и финансового директора компании инвесторов, очевидно, не удовлетворили: акции компании на открытии торгов в четверг обвалились на 25% и пробили отметку в $100 - это самый низкий уровень с 2016 года (на пике стоимости они торговались по $382 за штуку).

В результате состояние самого Цукерберга, владеющего пакетом в 13% акций компании, сократилось на 11 млрд долларов, всего же за последние 13 месяцев он потерял более $100 млрд. Сейчас основатель Facebook, когда-то входивший в тройку богатейших людей мира, может похвастаться лишь $37,7 млрд состояния против $142 млрд в сентябре 2021 года и занимает 28-е место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.

Разъем USB-C от Apple, 16-дюймовый iPad и повышение цен

Финансовые показатели Apple, хоть и оказались удачнее, чем у Meta, но тоже не сильно порадовали инвесторов. Компания из Купертино на неделе отчиталась об итогах четвертого финансового квартала (завершился 24 сентября). Чистая прибыль компании увеличилась на небольшие 0,8%, до $20,721 млрд, но продажи iPhone не оправдали прогнозов. Выручка от продаж смартфонов в минувшем квартале составила $42,6 млрд против $38,9 млрд в прошлом году.

Однако на этом новости про Apple не закончились. Так, вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвяк заявил, что компания выполнит недавно принятые требования Евросоюза по по переходу на разъемы USB-C вместо Lightning с 2024 года, передает портал TechCrunch. Деталей перехода он не назвал, однако отметил, что в Apple недовольны тем, как правительства подходят к этому вопросу.

Компания выпускает смартфоны с разъемом Lightning почти 10 лет, и он является основным для устройств компании. Два года назад Apple выпустила iPad с USB-C.

Вопрос о принятии единого разъема для компаний обсуждается также в США, Бразилии и Индии.

Кроме того, Apple готовится выпустить iPad с экраном в 16 дюймов, сообщает The Information со ссылкой на источники. Релиз устройства может состояться в четвертом квартале 2023 года.

Таким образом, это может стать первым планшетом Apple с таким размером дисплея. На данный момент самая большая модель - 12,9-дюймовый iPad Pro.

Компании давно предрекают планы по выпуску более большой премиум-версии планшета, как отметили аналитики, это было бы логичным шагом для компании.

Ранее в этом месяце компания представила новую линейку iPad и iPad Pro. iPad 10 получил новый дизайн с увеличенным дисплеем диагональю 10,9 дюйма, лишившись кнопки "Домой".

Также Apple повысила цены на подписки на стриминговые сервисы Apple Music и Apple TV+. В США стоимость Apple Music увеличилась примерно на $1 на индивидуальную и $2 на семейную. Подписка Apple TV+ выросла на $2. Таким образом, компания впервые повысила цены на стриминговые сервисы в США. Ожидается, что повышение последует и в остальных странах, указывает 9to5mac.

Произошел глобальный сбой WhatsApp, мессенджер не работал около двух часов

Проблемы с работой WhatsApp начались утром во вторник около 10:00 по московскому времени. Жалобы на работу приложения поступали со всего мира, в частности из Великобритании, США, Европы, сбой произошел и в России. Не отправлялись сообщения, также были проблемы с соединением с сервером.

Спустя два часа приложение все-таки заработало. Компания объяснила недоступность сервиса внутренней "технической ошибкой".

Предыдущий сбой был в прошлом году и продолжался около шести часов.

Республиканцы жалуются, что Google мешает им собирать пожертвования

В преддверии промежуточных выборов в Конгресс США Национальный комитет республиканской партии (НКР) подал иск против Google, утверждая, что компания блокирует в своем почтовом сервисе Gmail письма с просьбой о пожертвованиях, помечая их как спам.

В иске, поданном в федеральный окружной суд Калифорнии, республиканцы обвинили компанию в "незаконной дискриминации, направленной против НКР, выразившейся в фильтрации его электронных почтовых сообщений из-за политической принадлежности и взглядов НКР".

По оценке комитета, фильтрация обошлась ему как минимум в $75 тыс. недополученных пожертвований, а в будущем может привести к потере "миллионов долларов".

В Google заявили, что не фильтруют письма на основании политических взглядов, и маркируют письма как спам на основании действий пользователей. Представитель компании также отметил, что Google проводит тренинги и предоставляет инструкции для организаторов общественных компаний, а также с одобрения Федеральной избирательной комиссии недавно запустила пилотный проект для политических рассылок, чтобы помочь их организаторам преодолеть спам-фильтры, однако республиканцы этим механизмом не воспользовались.

Дети, играющие в видеоигры, более внимательны и лучше запоминают - исследование

Дети, которые играют в видеоигры, обладают более хорошей памятью и моторными функциями, чем дети, которые не увлекаются компьютерными играми, говорится в исследовании Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD).

Исследователи разделили девяти- и десятилетних детей на две группы: первая играла в игры как минимум 21 час в неделю, вторая не играла вообще. Позже ученые дали детям различные когнитивные задачи, чтобы оценить их способности. Всего в исследовании приняли участие 2217 детей.

Выяснилось, что у геймеров была более выраженная активность в областях мозга, отвечающих за внимание и память, чем у не играющих. При этом в исследовании не говорится, что причиной стали непосредственно видеоигры, но отмечается, что мозг детей, которые играют, отличается от тех, кто не играет вообще.

Российские роботы выиграли в чемпионате Бразилии по робофутболу

Команды роботов из Исследовательского центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ победили в двух из пяти номинаций открытого чемпионата Бразилии по робофутболу. Команды Starkit HL и Starkit SPL стали первыми в категориях Humanoid League KidSize и Standard Platform League. Ранее российскую команду не допустили до чемпионата мира, где она оказалась первой в прошлом году.

В финальном матче категории Humanoid League российские роботы одержали победу над командой Бразилии со счетом 6:0. В категории представлены антропоморфные роботы класса KidSize (размером с ребёнка) и высотой от 40 до 90 см. Во второй категории соревновались одинаковые стандартные роботы, а оценивалось преимущество алгоритмов искусственного интеллекта - в ней россияне победили со счетом 10:1, завершив игру уже в первом тайме.

По правилам робофутбола, команды состоят из четырех автономных роботов: трех полевых игроков и одного вратаря. Матч проходит на поле из мягкой искусственной травы размером 6,75 на 4,5 м, в ворота необходимо попасть мячом весом 200 грамм и окружностью в 48 мм. Матч состоит из двух таймов продолжительностью 10 минут. Роботы-футболисты должны быть активными, уметь хорошо ходить, бегать, бить по мячу и пасовать друг другу. Для этого им требуется уверенно держать равновесие, распознавать с помощью алгоритмов компьютерного зрения мяч, ворота, своих сокомандников и игроков соперника. Необходима также способность вставать после падений.