Беглый олигарх Плахотнюк заявил о намерении вернуться в молдавскую политику

Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Бывший лидер Демократической партии Молдавии, беглый олигарх Владимир Плахотнюк намерен вернуться в политику, об этом он сообщил в пятницу в интервью, опубликованном на портале tribuna.md.

Редакция портала утверждает, что ранее через адвоката передала Плахотнюку вопросы, после чего получила ответы. Более того, в пятницу утром он связался с редакцией по телефону, подтвердив "подлинность ответов", а также дополнительно ответил на ряд вопросов, связанных с текущей ситуацией. При этом редакция не задала вопрос о том, каким именно образом он намерен возвращаться в политику - особенно после того, как на этой неделе Плахотнюк был включен в санкционный список США.

В своем интервью Плахотнюк рассуждает о политике в целом и о молдавском обществе, об уголовных делах, возбужденных против него.

В результате смены власти он уехал из Молдавии в июне 2019 года и скрывается, предположительно, на Северном Кипре.

"Для того, чтобы вы лучше поняли причины моего ухода, я должен вкратце пояснить, как я вижу роль политика, соответственно, как я вижу свою роль. Политик находит свое истинное предназначение только в том случае, если он является частью процесса принятия решений. То есть только будучи частью власти, он может влиять на процессы, может реализовывать свои идеи, может выполнять обещания, данные своим избирателям, может эффективно бороться с любым кризисом, с которым сталкивается страна", - отметил бывший лидер ДПМ.

Исходя из этого, он считает, что нынешние власти плохо справляется с кризисом в стране.

"Народ Молдавии в отчаянии от своего драматического положения. Страна никогда не была в таком состоянии. У нас сейчас и экономический кризис, и энергетический кризис, и демографический кризис, и кризис безопасности, и многие другие острые социальные проблемы, вытекающие из всего этого. Люди больше не могут терпеть нужду, потому что нищета и риски для людей и страны слишком остры и слишком серьезны, и конца им не видно", - считает Плахотнюк.

По его мнению, "период снисхождения, предложенный антиплахотнюковским правительствам, закончился".

"Они продемонстрировали все, что могли. И это также одна из причин, по которой я принял решение и хочу сейчас заявить: я принял решение вернуться в молдавскую политику. Я политик, который знает, как решать кризисные ситуации, и мое время пришло. Теперь моя очередь снова организовать политическую команду, давайте вернемся к власти и продемонстрируем, как вести страну в период кризиса и как управлять эффективно и с конкретными результатами. Так что мое возвращение в политику во многом связано с драматической ситуацией в Молдове во всех сферах. Кризис и нужды народа вернули меня в политику Молдавии, а не что-то другое", - заявил скрывающийся за рубежом бизнесмен.

Уголовное дело на родине

В мае 2020 года генпрокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что основным бенефициаром кражи миллиарда долларов из банковской системы страны был Плахотнюк, против которого возбуждено уголовно дело по трем статьям обвинения: создание организованной преступной группировки, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах. На основании этих обвинений 22 мая суд принял решение о заочном аресте Плахотнюка на 30 суток.

Сразу после этого Генеральная прокуратура начала готовить документы для того, чтобы на основании решения суда добиться экстрадиции Плахотнюка. Также молдавские власти обратились в Интерпол с запросом об объявлении бизнесмена в международный розыск.

Санкции США и уголовные дела в России

Плахотнюк сбежал из Молдавии после смены власти в стране 14 июня 2019 года. Он находился в Майями, но был вынужден покинуть США после того, как тогдашний госсекретарь США Майкл Помпео 13 января 2020 года сообщил, что Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный список США в связи со "значительными коррупционными действиями, совершенными Плахотнюком".

На этой неделе США обвинили беглых Плахотнюка и олигарха Илана Шора в связях с Россией с целью дестабилизации ситуации в Молдавии и включили их в "список Магнитского".

Санкции предусматривают то, что вышеупомянутые лица не могут въехать в Соединенные Штаты, в том числе и в качестве иммигрантов. Жена Илана Шора - Сара Шор (российская певица Жасмин) - также попала под санкции. Ограничения будут введены и в отношении партии "Шор" и ряда ее активистов.

Американский посол в Кишиневе Кент Логсдон пояснил, что все активы Плахотнюка и Шора в США будут арестованы Казначейством США, а всем предпринимателям запрещается осуществление любых сделок с названными лицами.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. Тверской суд Москвы 29 июля 2019 года заочно арестовал Плахотнюка. В ноябре того же года Тверской суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Плахотнюка с момента его задержания или экстрадиции в РФ.