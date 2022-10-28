В ЕС назвали историческим соглашение между Ливаном и Израилем по морской границе

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Европейский союз приветствует подписание соглашения о делимитации морской границы между Ливаном и Израилем, заявил в пятницу официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Это историческое соглашение будет способствовать стабильности и процветанию двух соседей, а также региона в целом. ЕС призывает стороны продолжать конструктивное взаимодействие", - говорится в коммюнике.

В документе содержится "высокая оценка роли США в содействии переговорам".

"ЕС готов продолжать развивать партнерские отношения как с Израилем, так и с Ливаном и поддерживать усилия по региональному сотрудничеству на благо всех", - отметил представитель ЕВС.