По итогам выборов в Ливане "Хезболла" лишилась парламентского большинства

Женщина на избирательном участке в Бейруте Фото: Marwan Naamani/picture alliance via Getty Images

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Ливанское шиитское движение "Хезболла" по итогам выборов потеряло парламентское большинство, сообщает во вторник L'Orient-Le Jour со ссылкой на МВД страны.

Коалиция, возглавляемая "Хезболлой", получила 61 место в 128-местном законодательном органе, это на 10 меньше, чем на выборах четыре года назад.

При этом явного лидера в парламенте голосование не выявило.

В то же время результаты выборов были восприняты как прорыв для коалиций, выступающих против "Хезболлы".

"Хезболла"- военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, признана террористической в Канаде, США, Израиле и Египте, Лигой арабских государств, в странах Персидского залива, а также частично в ЕС, в Австралии и Великобритании.

Парламентские выборы в 128-местную Национальную ассамблею Ливана стали первыми с начала острого экономического кризиса в стране - худшего со времен гражданской войны 1975-1990 годов.