Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Путин считает нелогичным, что США портят отношения с Китаем на фоне борьбы Запада с РФ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией и иррациональными действиями визиты на Тайвань высокопоставленных представителей США, способствующие ухудшению отношений Вашингтона и Пекина.

"Тайвань - без всяких сомнений неотъемлемая часть Китайской народной республики, мы всегда придерживались этой позиции, и она у нас не меняется. И все телодвижения провокационного характера, связанные с посещением Тайваня высшими должностными лицами Соединенных Штатов, воспринимаются у нас в России как провокация. Зачем они это делают? Я, честно говоря, не знаю", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного форума "Валдай" в четверг.

Он считает нелогичным, что США портят отношения с Китаем на фоне кризиса в отношениях Вашингтона и Москвы.

В миреСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на ТайваньСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на ТайваньЧитать подробнее

"Происходит эта трагедия на Украине. Весь Запад на нас обрушился, пытаясь развалить нашу экономику, оружие, миллиардами боеприпасы поставляют на Украину, борются с Россией. Но зачем надо в это же время портить отношения с Китаем? Ну они нормальные люди или нет?" - сказал он.

По его мнению, подобные действия полностью противоречат здравому смыслу и логике.

"Зачем надо было тащиться этой бабушке в Тайвань, чтобы провоцировать Китай на какие-то ответные действия, в то время, когда они (США - ИФ) с Россией никак не могут урегулировать отношения из-за того, что происходит на Украине. Ну, бред какой-то просто", - сказал он.

"И кажется, что в этом есть какая-то тонкая глубокая задумка. Я думаю, что нет там ни шиша никакой тонкой задумки. Просто бред - и всё. И самоуверенность, вы понимаете в чем дело, и чувство безнаказанности - вот что лежит в основе подобных иррациональных действий", - считает Путин.

Владимир Путин США Китай Тайвань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 27 октября

Bloomberg сообщил о нехватке в части Европы топлива

В стратегии нацбезопасности США назвали РФ "острой угрозой", а КНР - "основным вызовом"

В стратегии нацбезопасности США назвали РФ "острой угрозой", а КНР - "основным вызовом"

Совет коллективной безопасности ОДКБ в пятницу рассмотрит меры по оказанию помощи Армении

США могут разместить в Европе новые ядерные авиабомбы до конца года

США могут разместить в Европе новые ядерные авиабомбы до конца года

Цена Brent приблизилась к $96 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });