Путин считает нелогичным, что США портят отношения с Китаем на фоне борьбы Запада с РФ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией и иррациональными действиями визиты на Тайвань высокопоставленных представителей США, способствующие ухудшению отношений Вашингтона и Пекина.

"Тайвань - без всяких сомнений неотъемлемая часть Китайской народной республики, мы всегда придерживались этой позиции, и она у нас не меняется. И все телодвижения провокационного характера, связанные с посещением Тайваня высшими должностными лицами Соединенных Штатов, воспринимаются у нас в России как провокация. Зачем они это делают? Я, честно говоря, не знаю", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного форума "Валдай" в четверг.

Он считает нелогичным, что США портят отношения с Китаем на фоне кризиса в отношениях Вашингтона и Москвы.

"Происходит эта трагедия на Украине. Весь Запад на нас обрушился, пытаясь развалить нашу экономику, оружие, миллиардами боеприпасы поставляют на Украину, борются с Россией. Но зачем надо в это же время портить отношения с Китаем? Ну они нормальные люди или нет?" - сказал он.

По его мнению, подобные действия полностью противоречат здравому смыслу и логике.

"Зачем надо было тащиться этой бабушке в Тайвань, чтобы провоцировать Китай на какие-то ответные действия, в то время, когда они (США - ИФ) с Россией никак не могут урегулировать отношения из-за того, что происходит на Украине. Ну, бред какой-то просто", - сказал он.

"И кажется, что в этом есть какая-то тонкая глубокая задумка. Я думаю, что нет там ни шиша никакой тонкой задумки. Просто бред - и всё. И самоуверенность, вы понимаете в чем дело, и чувство безнаказанности - вот что лежит в основе подобных иррациональных действий", - считает Путин.