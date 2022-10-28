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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

В Пекине высоко оценили высказывания Путина по тайваньскому вопросу

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В МИД КНР дали положительную оценку заявлению президента РФ Владимира Путина о Китае, сделанному в рамках сессии дискуссионного форума "Валдай", сообщило в пятницу издание Global Times.

"Китай высоко ценит позитивные высказывания Путина", - приводит издание слова представителя МИД КНР Ван Вэньбина.

Он заявил, что китайско-российские отношения сохраняют динамику энергичного развития.

Путин накануне назвал провокацией и иррациональными действиями визиты на Тайвань высокопоставленных представителей США. "Тайвань - без всяких сомнений неотъемлемая часть КНР, мы всегда придерживались этой позиции, и она у нас не меняется. И все телодвижения провокационного характера, связанные с посещением Тайваня высшими должностными лицами Соединенных Штатов, воспринимаются у нас в России как провокация. Зачем они это делают? Я, честно говоря, не знаю", - сказал Путин.

Китай Тайвань Владимир Путин
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