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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

США ждут поддержки союзниками ограничений на поставки КНР аппаратуры для производства чипов

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - США ожидают, что вскоре они договорятся с союзниками об их присоединении к ограничениям, ранее введенным Вашингтоном на экспорт в КНР наиболее современной аппаратуры для производства чипов, заявил в четверг замминистра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевес.

"Мы ожидаем заключения такой сделки в ближайшей перспективе", - приводят западные СМИ его слова, сказанные в Центре новой американской безопасности в ответ на вопрос, присоединятся ли такие союзники как Япония и Нидерланды к новым экспортным ограничениям США.

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Он отметил, что позднее могут последовать ограничения на поставки КНР технологий, связанных с вычислениями на квантовых компьютерах, передовой биотехникой и c программным обеспечением для систем искусственного интеллекта. Эстевес подчеркнул, что США не хотят экономического разрушения Китая, а лишь обеспечивают собственную нацбезопасность.

Китайские СМИ в свою очередь напоминают, что 7 октября Минторг США запретил продажу Китаю наиболее современных чипов, а также оборудования, комплектующих и программного обеспечения для их производства, причем особое внимание уделили технологиям, связанным с искусственным интеллектом и c потенциальным военным применением. Ограничения коснулись экспорта других стран, который зависит от этих американских технологий и программ. Также гражданам США запретили консультировать китайскую сторону или оказывать ей другие услуги в этой сфере.

Однако критики этих мер отмечали, что США пока не убедили принять эти запреты, к примеру, такие компании как японская Tokyo Electron Ltd и нидерландская ASML Holding.

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