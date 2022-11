Nvidia предложила Китаю альтернативу недоступным для него чипам

Микросхемы A800 не подпадают под экспортные ограничения, но у них меньшая пропускная способность памяти

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp предлагает китайским компаниям альтернативу высокопроизводительным чипам, поставки которых в страну были заблокированы экспортными ограничениями США в начале октября, пишет газета The Wall Street Journal.

В сообщении, направленном компанией китайским дистрибьюторам, говорится, что поставки чипов A800, производство которых началось в третьем квартале, не подпадают под экспортные ограничения.

Серия A800 заменит чипы A100, используемые в серверах и системах искусственного интеллекта (AI), китайскими технологическими гигантами, включая Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings Ltd. и Baidu Inc.

Nvidia отмечает, что эти микросхемы имеют ту же производительность, что и A100, но меньшую пропускную способность. Высокая пропускная способность чипов является принципиально важным фактором для создания AI-систем и суперкомпьютеров, отмечает WSJ.

"Чипы A800 удовлетворяют требованиям экспортного контроля США и не могут быть перепрограммированы таким образом, чтобы нарушить требования", - говорится в сообщении Nvidia.

В соответствии с мерами экспортного контроля, о которых Вашингтон объявил в начале октября, чипы для высокопроизводительных вычислительных систем, суперкомпьютеров и AI-систем, произведенные с использованием американских технологий, могут продаваться в Китай только при наличии отдельной лицензии на экспорт.

Nvidia еще в конце августа получила от властей уведомление о необходимости прекратить поставки самых современных микросхем, в том числе A100 и H100, в Китай и Россию.

Тогда компания заявила, что не поставляет чипы в Россию, однако ограничение на их экспорт в Китай будет стоить ей порядка $440 млн в квартал недополученных средств.