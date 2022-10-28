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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Сайт и соцсети экс-претендента на пост президента Белоруссии Цепкало признали экстремистскими

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Интернет-ресурсы бывшего претендента на пост президента Белоруссии на выборах 2020 года Валерия Цепкало признали экстремистскими.

Решение об этом принято 28 октября, соответствующая запись появилась в списке экстремистских организаций и формирований, который доступен на сайте МВД Белоруссии.

В частности, экстремистскими признан сайт Цепкало, а также его телеграм-канал, канал на YouTube, аккаунты в Facebook, Instagram (оба - информационные ресурсы запрещенной в РФ организации), Twitter, "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

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Цепкало в 1994 году был одним из руководителей предвыборного штаба Александра Лукашенко, работал первым заместителем министра иностранных дел, послом республики в США и представителем президента в парламенте. Он является одним из создателей белорусского Парка высоких технологий, ставшего драйвером развития IT-сектора Белоруссии.

В 2020 году Цепкало заявил о решении выдвигаться на пост президента Белоруссии. ЦИК отказал в регистрации ему, а также экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико. Цепкало было отказано в регистрации на основании недостаточного, по мнению ЦИК, количества достоверных подписей за его выдвижение. Против Цепкало возбудили уголовное дело, обвинив его в получении взятки, после чего политик уехал из страны. За границей он продолжил оппонировать властям Белоруссии.

Белоруссия Валерий Цепкало
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