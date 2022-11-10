МВД Белоруссии признало лозунг "Жыве Беларусь" нацистской символикой

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Слоган "Жыве Беларусь!" (Да здравствует Беларусь!) в сочетании поднятием правой руки с распрямленной ладонью в Белоруссии включили в перечень нацистской символики и атрибутики. Такое постановление МВД Белоруссии опубликовано на Национальном правовом интернет-портале в четверг.

В соответствии с постановлением, в перечень наряду со свастикой и нацистским партийным приветствием "Heil Hitler" включено восклицание "Жыве Беларусь".

"Коллаборационистское приветствие - является символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС (русская 2, она же - белорусская 1) наравне с нацистским партийным приветствием "Хайль Гитлер" и представляет сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью восклицание "Жыве Беларусь" и отзыв "Жыве"", - указали в МВД.

Лозунг "Жыве Беларусь" начал активно использоваться с начала ХХ века на волне национально-патриотического движения в Белоруссии, позже - в среде белорусской эмиграции. В БССР он был трансформирован в возглас "Няхай жыве Савецкая Беларусь!" С конца 1980-х годов лозунг "Жыве Беларусь" стал использоваться белорусской оппозицией, в частности Белорусским народным фронтом.

Ранее сообщалось, что в список нацистской символики власти Белоруссии хотят внести также использующийся оппозицией бело-красно-белый флаг (был государственным флагом Беларуси в 1991-1995 годах), однако пока этого не произошло.