Генпрокуратура Белоруссии попросила Латвию выдать Валерия Цепкало

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что направила в Вильнюс запрос о выдаче Валерия Цепкало - бывшего руководителя Парка высоких технологий, который в 2020 году пытался участвовать в президентских выборах, но был вынужден покинуть страну.

В Белоруссии политика хотят привлечь к уголовной ответственности. В Следственном комитете ему вменяют три эпизода получения взятки в особо крупном размере (по ч.3 ст.430 УК).

В надзорном ведомстве напомнили, что между двумя странами действует договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 февраля 1994 года.

Цепкало выдвинулся на президентские выборы весной 2020 года. Инициативная группа по его выдвижению собрала больше 200 000 подписей в его поддержку. Центризбирком Белоруссии признал достоверными меньше 80 000 подписей, и 14 июля ему было отказано в регистрации кандидатом в президенты.

Вскоре этот отказ подтвердил Верховный суд Белоруссии. 24 июля Цепкало оказался в России, затем перебрался в Польшу. Он говорил, что собирается вернуться в Белоруссию, но так и не вернулся. В августе стало известно, что на родине на него завели уголовное дело о взяточничестве.

Жена Цепкало Вероника некоторое время оставалась в стране. Вместе с координатором штаба не допущенного к выборам и арестованного Виктора Бабарико Марией Колесниковой и кандидатом в президенты и женой арестованного блогера Светланой Тихановской она представляла оппозиционные силы. Однако и она покинула Белоруссию.

Тихановская была вынуждена выехать из страны после президентских выборов, когда решила оспорить их результаты. Колесникова находится под арестом, уехать за границу она отказалась.