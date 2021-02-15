Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:24Заразились
на 15.02В России 4 086 090+14 207В мире 108 812 804+275 922

Генпрокуратура Белоруссии попросила Латвию выдать Валерия Цепкало

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что направила в Вильнюс запрос о выдаче Валерия Цепкало - бывшего руководителя Парка высоких технологий, который в 2020 году пытался участвовать в президентских выборах, но был вынужден покинуть страну.

В Белоруссии политика хотят привлечь к уголовной ответственности. В Следственном комитете ему вменяют три эпизода получения взятки в особо крупном размере (по ч.3 ст.430 УК).

В надзорном ведомстве напомнили, что между двумя странами действует договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 февраля 1994 года.

Цепкало выдвинулся на президентские выборы весной 2020 года. Инициативная группа по его выдвижению собрала больше 200 000 подписей в его поддержку. Центризбирком Белоруссии признал достоверными меньше 80 000 подписей, и 14 июля ему было отказано в регистрации кандидатом в президенты.

Вскоре этот отказ подтвердил Верховный суд Белоруссии. 24 июля Цепкало оказался в России, затем перебрался в Польшу. Он говорил, что собирается вернуться в Белоруссию, но так и не вернулся. В августе стало известно, что на родине на него завели уголовное дело о взяточничестве.

Жена Цепкало Вероника некоторое время оставалась в стране. Вместе с координатором штаба не допущенного к выборам и арестованного Виктора Бабарико Марией Колесниковой и кандидатом в президенты и женой арестованного блогера Светланой Тихановской она представляла оппозиционные силы. Однако и она покинула Белоруссию.

Тихановская была вынуждена выехать из страны после президентских выборов, когда решила оспорить их результаты. Колесникова находится под арестом, уехать за границу она отказалась.

Валерий Цепкало Латвия Генпрокуратура Белоруссия Светлана Тихановская Виктор Бабарико Вероника Цепкало

Новости по теме

Новости

В Турции задержали 718 человек в ходе антитеррористических операций

В Турции задержали 718 человек в ходе антитеррористических операций

Укладку "Северного потока 2" возобновили на Балтике

Tesla запустит производство электромобилей в Индии

Nissan отказался производить электромобили под брендом Apple

Nissan отказался производить электромобили под брендом Apple

Fix Price объявил о планах провести IPO в Лондоне и Москве

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID в мире превысило 108,8 млн

Направленный к МКС "Прогресс МС-15" выведен на промежуточную орбиту

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 февраля

Сенатор-республиканец предупредил о возможности импичмента для вице-президента США

Сенатор-республиканец предупредил о возможности импичмента для вице-президента США

Инспектор ВОЗ предположил, что Китай опоздал объявить об эпидемии COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');