Трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна состоятся 31 октября в Сочи

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоятся в понедельник, 31 октября, в Сочи по инициативе российской стороны, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Планируется рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье. Будут обсуждены также вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей", - говорится в сообщении.

Предусмотрены отдельные беседы Путина с Пашиняном и Алиевым, добавили в пресс-службе.