Пашинян заявил, что готов подписать документ о продлении присутствия миротворцев в Карабахе

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать в Сочи документ о продлении присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"Я готов подписать в Сочи документ и принять, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе продлевается на 10-15-20 лет", - сказал Пашинян на съезде возглавляемой им партии "Гражданский договор".

Он отметил, что желает, чтобы российские миротворцы оставались в Карабахе. "Но я не могу принять решение вместо России", - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении опроверг сведения о существовании российского и западного вариантов нормализации отношений между Ереваном и Баку, но заявил о российском и западном видениях решения проблемы.

"Говорят, что есть российский, с которым мы согласны, и западный вариант, с которым мы не согласны. Это не соответствует действительности. Есть российское и западное понимание решения проблемы - это правда. Армения согласилась с российским видением, достигла принципиального согласия еще в январе 2021 года. Краеугольным камнем этого согласия является то, что Россия - гарант безопасности Армении и Нагорного Карабаха", - сказал он.

По его словам, Ереван договорился с Москвой вокруг этого плана и сценария. "Этот план в рабочем режиме был предложен Армении в августе 2022 год, а в сентябре на встрече с российским посредником мы согласились с этим планом", - отметил Пашинян.

Премьер Армении заявил, что на предстоящей встрече в Сочи готов подписать документ, включающий 15 пунктов.

"И готов принять этот документ за основу для подписания соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном. Надеюсь, что Россия защитит свои предложения. Очень важно, чтобы этот документ принес мир Армении и Нагорному Карабаху", - сказал Пашинян.

31 октября в Сочи по инициативе российской стороны состоятся трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Пашиняна, сообщила накануне пресс-служба Кремля. Предусмотрены также отдельные беседы Путина с Пашиняном и Алиевым.

Предыдущая встреча в подобном формате состоялась в ноябре 2021 года.